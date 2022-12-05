Радимов: У японцев минимум шансов в матче с Хорватией

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиисчитает, что у сборнойне будет проблем в предстоящем матче св 1/8 финала ЧМ-2022.

«Японцы выдали отрезки, которые им позволили выиграть и у немцев, и у испанцев. В цельном матче сказать, что они играли замечательно, невозможно.

Такое повторить с хорватами, у которых середина поля с Ковачичем и Модричем, невозможно. Просто хорваты такого не позволят. Опыт сыграет в пользу хорватов.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Япония — Хорватия

Поскольку это плей‑офф, такой расслабленности хорваты не допустят. Здесь даже обсуждать нечего, у японцев минимум шансов», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Матч Япония — Хорватия пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск.