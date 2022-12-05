Радимов: У японцев минимум шансов в матче с Хорватией

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
«Японцы выдали отрезки, которые им позволили выиграть и у немцев, и у испанцев. В цельном матче сказать, что они играли замечательно, невозможно.
Такое повторить с хорватами, у которых середина поля с Ковачичем и Модричем, невозможно. Просто хорваты такого не позволят. Опыт сыграет в пользу хорватов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Япония — Хорватия
Поскольку это плей‑офф, такой расслабленности хорваты не допустят. Здесь даже обсуждать нечего, у японцев минимум шансов», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Матч Япония — Хорватия пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск.