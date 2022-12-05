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    Радимов: У японцев минимум шансов в матче с Хорватией

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что у сборной Хорватии не будет проблем в предстоящем матче с Японией в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Японцы выдали отрезки, которые им позволили выиграть и у немцев, и у испанцев. В цельном матче сказать, что они играли замечательно, невозможно.

    Такое повторить с хорватами, у которых середина поля с Ковачичем и Модричем, невозможно. Просто хорваты такого не позволят. Опыт сыграет в пользу хорватов.

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    Поскольку это плей‑офф, такой расслабленности хорваты не допустят. Здесь даже обсуждать нечего, у японцев минимум шансов», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Матч Япония — Хорватия пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск.

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