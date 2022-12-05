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    Далич: Чемпионат мира в Катаре не последний турнир Модрича

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о 37-летнем полузащитнике команды Луке Модриче.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Всего, что я сказал и могу сказать, недостаточно. Я не могу достаточно похвалить Луку Модрича за его игру. Это не последний турнир, в котором он примет участие за Хорватию. Он профессионален в своей манере говорить, в обучении, а также в своей беспрецедентной работе по самосовершенствованию.

    Однако я не буду слишком много говорить об игроках. Мы команда, состоящая из замечательных личностей, но только вместе, все вместе мы достигаем результатов. Не только Лука Модрич или Йошко Гвардиол. Но мне нужен, нам еще некоторое время будет нужен Лука», — цитирует Далича L’Equipe.

    Сегодня, 5 декабря, Хорватия сыграет с Японией в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча начнется в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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