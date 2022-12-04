Тренер сборной Польши: Никто не знает рецепта, как остановить Мбаппе

Главный тренер сборной Польшивысказал мнение о поражении от(1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Никто не знает рецепта, ни один тренер не знает рецепта, как остановить Мбаппе в той форме, в которой он сейчас находится.

Сегодня он причинил нам боль, но я болею за него, потому что он настоящая звезда. Я говорю об уровне Месси, Роналду, Левандовского.

Если кто-то и примет у них эстафету, я думаю, что это Мбаппе будет лучшим игроком на многие годы.

Выход из группового этапа после 36 лет был нашей главной целью. Нам это удалось, но в следующем раунде мы столкнулись с чемпионами мира.

Нам очень жаль, сегодня мы расстроены и разочарованы. Пройдет больше времени, и мы изменим свою точку зрения.

Спустя недели и месяцы мы сможем с гордостью сказать, что добились того, чего Польша не могла добиться за 36 лет», — приводит слова Михневича Sky Sports.

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.