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    Тренер сборной Польши: Никто не знает рецепта, как остановить Мбаппе

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    Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказал мнение о поражении от Франции (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Чеслав Михневич
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    Чеслав Михневич

    «Никто не знает рецепта, ни один тренер не знает рецепта, как остановить Мбаппе в той форме, в которой он сейчас находится.

    Сегодня он причинил нам боль, но я болею за него, потому что он настоящая звезда. Я говорю об уровне Месси, Роналду, Левандовского.

    Если кто-то и примет у них эстафету, я думаю, что это Мбаппе будет лучшим игроком на многие годы.

    Выход из группового этапа после 36 лет был нашей главной целью. Нам это удалось, но в следующем раунде мы столкнулись с чемпионами мира.

    Нам очень жаль, сегодня мы расстроены и разочарованы. Пройдет больше времени, и мы изменим свою точку зрения.

    Спустя недели и месяцы мы сможем с гордостью сказать, что добились того, чего Польша не могла добиться за 36 лет», — приводит слова Михневича Sky Sports.

    Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.

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