Черчесов: В плане тактики на ЧМ-2022 пока чего-то сверхъестественного не заметил

Тренеррассказал, за кого болеет на ЧМ-2022 в Катаре и высказался о тактике на турнире.

«Переживал за Роберто Мартинеса, потому что мы лично знакомы, много раз играли друг против друга.

Также интересен Тите, для которого это, судя по всему, последний чемпионат мира. Хочется, чтобы он закончил карьеру в сборной на мажорной ноте.

С главным тренером поляков Чеславом Михневичем тоже знакомы… В основном болеешь за тех, кого больше знаешь.

В плане тактики пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала, когда команды будут играть на вылет. Возможно, тогда, наконец, увидим что-то новое», — сказал тренер «Матч ТВ».