Непомнящий назвал причины вылета Германии из ЧМ

Известный российский тренервысказал мнение об игре сборной Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

Также, Непомнящий обескуражен результатом немецкой сборной на мундиале 2022 года.

«Это чемпионат мира, здесь ошибок не прощают: ни психологических, ни тактических, ни технических, — сказал Непомнящий. — Получается, что немецкая машина в этот раз уже не является таковой.

Скажу банально, но когда проигрывает команда, значит, были тренерские ошибки. Игроки-то собраны хорошего класса, но они не организованы и не отмобилизованы.

Если они пропускают по два мяча от сборных Японии и Коста-Рики, то это и связано с организацией игры.

Я сам обескуражен этой ситуацией. У меня нет ответа, в чем же заключается главная причина неудачи немецкой команды.

Но она ведь случилась не вдруг, это было и раньше, — добавил собеседник агентства. — И расхожая фраза, что "в футбол играют все, а побеждает Германия" осталась в далеком прошлом.

Но на [домашнем для немцев] чемпионате Европы в 2024 году мы можем увидеть совершенно другую сборную Германии, но с примерно таким же составом. Тем футбол и интересен», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа ЧМ обыграла Коста-Рики (4:2), но этого все равно не хватило для выхода в плей-офф мундиаля. По итогам групповой стадии немцы расположились на 3-м месте с 4 очками в активе.