ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Германии покинула турнирДневник ЧМ-2022. Феноменальная Япония, провал Бундестим и закат «Золотого поколения»
    Все новости спорта

    Непомнящий назвал причины вылета Германии из ЧМ

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии
    Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об игре сборной Германии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

    Сборная Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии

    Также, Непомнящий обескуражен результатом немецкой сборной на мундиале 2022 года.

    «Это чемпионат мира, здесь ошибок не прощают: ни психологических, ни тактических, ни технических, — сказал Непомнящий. — Получается, что немецкая машина в этот раз уже не является таковой.

    Скажу банально, но когда проигрывает команда, значит, были тренерские ошибки. Игроки-то собраны хорошего класса, но они не организованы и не отмобилизованы.

    Если они пропускают по два мяча от сборных Японии и Коста-Рики, то это и связано с организацией игры.

    Я сам обескуражен этой ситуацией. У меня нет ответа, в чем же заключается главная причина неудачи немецкой команды.

    Но она ведь случилась не вдруг, это было и раньше, — добавил собеседник агентства. — И расхожая фраза, что "в футбол играют все, а побеждает Германия" осталась в далеком прошлом.

    Но на [домашнем для немцев] чемпионате Европы в 2024 году мы можем увидеть совершенно другую сборную Германии, но с примерно таким же составом. Тем футбол и интересен», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

  • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • Читайте по теме

    • Сборная Германии в заключительном матче группового этапа ЧМ обыграла Коста-Рики (4:2), но этого все равно не хватило для выхода в плей-офф мундиаля. По итогам групповой стадии немцы расположились на 3-м месте с 4 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто испугается больше?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.58
  • Прогноз на матч Милуоки — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бруклин — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры