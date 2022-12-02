Мюллер: Это была моя последняя игра, от которой я получил огромное удовольствие

Полузащитник сборной Германииподелился эмоциями после вылета команды на стадии группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Это была моя последняя игра, от которой я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе.

В каждой игре я старался оставить своё сердце на поле. Я делал это со всей любовью», — приводит слова Мюллера журналист Фабрицио Романо.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику (4:2) в последнем матче группового этапа ЧМ, но этой победы не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф мундиаля.

Немецкая сборная расположилась на 3-м месте в своей группе с 4 очками в активе.