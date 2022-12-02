Хаверц: Сборная Германии не ожидала такого результата от Испании

Нападающий сборной Германиивысказался о провале на чемпионате мира в Катаре.

Немцы в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой набрали четыре очка и заняли только третье место в квартете. Они по дополнительным показателям уступили Испании.

«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но пенять можно только на себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию. Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались», — цитирует Хаверца официальный сайт ФИФА.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Германии также не смогла выйти из группы.