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    Симонян: Месси заслуживает стать чемпионом мира

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    Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян выразил мнение о шансах сборной Аргентины победить на чемпионате мира в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я бы хотел, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины. Потому что Месси сейчас лучший из всех, блестящий игрок, имеет много титулов. Но он не чемпион мира, в отличие от Пеле, Диего Марадоны.

    Месси вполне заслуживает. Уровень футбола на планете прибавил заметно.

    Например, в 1956 году наша олимпийская сборная, которая тогда стала чемпионом, проводила товарищеские матчи, в том числе с командой Австралии, забили им порядка 15 или 18 голов.

    Где сейчас Австралия на чемпионате мира? Многие так прибавили, те же сборные Японии и Саудовской Аравии, футбол развивается и растет, конечно, это положительный фактор», — сказал Симонян ТАСС.

    Следующий матч сборная Аргентины проведет в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Австралии 3 декабря.

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