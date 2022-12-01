Симонян: Месси заслуживает стать чемпионом мира

Легендарный футболисти сборной СССРвыразил мнение о шансах сборной Аргентины победить на чемпионате мира в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины. Потому что Месси сейчас лучший из всех, блестящий игрок, имеет много титулов. Но он не чемпион мира, в отличие от Пеле, Диего Марадоны.

Месси вполне заслуживает. Уровень футбола на планете прибавил заметно.

Например, в 1956 году наша олимпийская сборная, которая тогда стала чемпионом, проводила товарищеские матчи, в том числе с командой Австралии, забили им порядка 15 или 18 голов.

Где сейчас Австралия на чемпионате мира? Многие так прибавили, те же сборные Японии и Саудовской Аравии, футбол развивается и растет, конечно, это положительный фактор», — сказал Симонян ТАСС.

Следующий матч сборная Аргентины проведет в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Австралии 3 декабря.