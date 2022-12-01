Шалимов о выходе Польши в 1/8 ЧМ-2022: Да пошла она! Из-за нее Россия не играет

Бывший тренер клубов РПЛпрокомментировал выход сборнойв 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Поляки проиграли заключительном туре группового этапа Аргентине (0:2), но все равно заняли второе место в группе, опередив Мексику по дополнительным показателям.

«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи — решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень. На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Польши сыграет с командой Франции. Матч пройдет 4 декабря.