Мак Аллистер поделился эмоциями после матча с Польшей на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентиныпрокомментировал игру своей команды в матче группового этапа ЧМ с Польшей (2:0).

«Я думаю, что сегодня был отличный командный матч, и это вселяет в нас большую уверенность в том, что нас ждет дальше.

Доволен, потому что это было убедительное выступление. Мы постоянно стремимся к цели.

Я думаю, что мы снова стали той командой, которой были раньше.

Мы больше владели мячом, были спокойны и не отчаивались. Мы провели отличный матч», — приводит слова Мак Аллистера официальный аккаунт аргентинской федерации футбола в социальных сетях.

Следующий матч сборная Аргентины сыграет против Австралии в 1/8 финала ЧМ 3 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.