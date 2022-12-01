Левандовский: Понимаем, что сборная Польши показала не очень хороший футбол

Форвард Польшидал комментарий после проигрыша сборной Аргентине (0:2) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы довольны выходом в плей-офф. Мы ждали этого столько лет. Это счастливое поражение. Хотя мы понимаем, что показали не очень хороший футбол. Мы видели свои ошибки, нужно больше играть с мячом в центре поля, не бояться.

Этого нам не хватало. Рассматриваем этот матч как подготовку к сборной Франции. Будет такой же уровень, а может даже и выше», — цитирует Левандовского Sportowy Onet.

Несмотря на поражение, поляки вышли в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе. В 1/8 финала Польша сыграет со сборной Франции.