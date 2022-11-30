Роналду подпишет контракт на 200 млн евро за сезон с клубов из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предложил португальцу контракт на 200 миллионов евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на два с половиной года.
В договоре будут предусмотрены доходы от рекламных контрактов.
Стороны близки к заключению соглашения. Скорее всего, это произойдет сразу после ЧМ-2022.
В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.