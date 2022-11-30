Роналду подпишет контракт на 200 млн евро за сезон с клубов из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалиивскоре после чемпионата мира подпишет контракт с, сообщает Marca.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предложил португальцу контракт на 200 миллионов евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на два с половиной года.

В договоре будут предусмотрены доходы от рекламных контрактов.

Стороны близки к заключению соглашения. Скорее всего, это произойдет сразу после ЧМ-2022.

В конце ноября Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.