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    Кейруш объявил об уходе с поста наставника сборной Ирана

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    Португальский специалист Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

    Карлуш Кейруш
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    Карлуш Кейруш

    «Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.

    Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи.

    Я верю, что вы заслуживаете полного уважения, оправдывая доверие болельщиков своей страны и футбола. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш в соцсетях.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Специалист возглавил сборную Ирана 7 сентября. Ранее он работал в ней с 2011 по 2019 год.

    Под руководством Кейруша Иран занял 3-е место в группе с Англией, США и Уэльсом на ЧМ-2022, набрав 3 очка.

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