Кейруш объявил об уходе с поста наставника сборной Ирана

Португальский специалистобъявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

«Парни и дорогие друзья! В футболе нет такого понятия, как моральные победы, но и нет ничего постыдного, когда ты не достигаешь своей мечты, поскольку ты сделал все возможное, показав желание и менталитет победителя.

Я горжусь вами, вы были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи.

Я верю, что вы заслуживаете полного уважения, оправдывая доверие болельщиков своей страны и футбола. Желаю вам всем счастья, мира, успехов и здоровья. Спасибо», — написал Кейруш в соцсетях.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Специалист возглавил сборную Ирана 7 сентября. Ранее он работал в ней с 2011 по 2019 год.

Под руководством Кейруша Иран занял 3-е место в группе с Англией, США и Уэльсом на ЧМ-2022, набрав 3 очка.