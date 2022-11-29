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    Уэльс — Англия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча третьего тура чемпионата мира по футболу между сборными Уэльса и Англии

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    Сборная Англии
    В 22:00 по московскому времени на стадионе «Ахмед Бин Али» в городе Аль-Айн сборные Уэльса и Англии сыграют свой заключительный матч группового раунда. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Уэльс

    Сборная Уэльса замыкает таблицу группы B, набрав одно очко после двух матчей. В первом туре подопечные Роба Пейджа вырвали ничью у сборной США (1-1), а в следующей встрече дважды пропустили от иранцев в самой концовке встречи, потерпев первое поражение на турнире (0-2). Шансы Уэльса на выход в плей-офф выглядят достаточно призрачными. Валлийцам обязательно нужно обыгрывать англичан (желательно с крупным счетом) и надеяться на благоприятный результат в матче Ирана и США.

    Сборная Уэльса не может победить на протяжении семи матчей подряд. Последний раз «драконы» праздновали успех в матче против сборной Украины (1-0) в стыковом матче к чемпионату мира-2022, состоявшийся в начале июня этого года.

    Валлийцам в ближайшем матче не поможет голкипер Уэйн Хеннесси, получивший прямую красную карточку в матче с Ираном.

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    Англия

    Англичане лидируют в квартете B, набрав 4 очка по итогам двух туров. Подопечные Гарета Саутгейта резво начали чемпионат, разгромив сборную Ирана со счетом 6-2. Следующий тур для сборной «Трех львов» получился не таким результативным. Более того, за 90 минут Англия и США так и не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв в нулевую ничью. Полуфиналисты прошлогоднего чемпионата мира имеют хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого подопечным Саутгейта достаточно не проиграть Уэльсу с разницей более чем в три мяча.

    За 10 последних матчей сборная Англии одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

    Англичане подходят к ближайшему матчу без кадровых потерь, за исключением защитника Бена Уайта. 25-летний игрок «Арсенала» вероятно пропустит встречу с Уэльсом из-за болезни.

    Личные встречи

    Валлийцы ни разу не смогли обыграть англичан в очных встречах, уступив в 11-ти случаях из 12-ти. Единственную ничью команды расписали в 1973 году в рамках квалификации чемпионата мира (1-1).

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж:

    — «Мы усердно работали, чтобы оказаться здесь. Я очень разочарован уровнем игры, который мы показали ранее. Мы загнали себя в очень непростое положение, но мы должны отдать все силы. Даже если мы не сможем победить, мы должны дать болельщикам повод для гордости. Этот турнир показал, что обыграть можно кого угодно. Конечно, у нас есть шансы против Англии».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Уэльс — Англия с коэффициентом 2.18.

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