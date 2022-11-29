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  • 11:27
    • Промес, Сутормин и Пиняев сыграют в матче звезд Кубка России 3 декабря
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    Промес, Сутормин и Пиняев сыграют в матче звезд Кубка России 3 декабря

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    Матч звезд Кубка России и жеребьевка плей-офф пройдут 3 декабря, сообщает официальный сайт РФС.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «3 декабря футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость. После развлекательной программы дня — жеребьевка весенней части соревнований. Матч звезд Кубка России станет первым подобным событием в истории турнира», — говорится в сообщении организации.

    В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах — Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.

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    • Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

    Матч звезд Кубка России и жеребьевку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

    После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе не смогут играть друг с другом.

    В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов.

    Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финальном матче.

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