ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорБразилия — Швейцария. Онлайн
  • 18:37
    • Сборная Ганы одолела Южную Корею на ЧМ
    Все новости спорта

    Мартинес: Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Бельгии Сборная Хорватии
    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией.

    Роберто Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Мартинес

    «В команде есть напряжение, и это нормально. Игроки уже давно играют вместе. Это как в семье: если в ней нет напряжённости или разногласий, то это потому, что у вас нет эмоций. Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность.

    У нас ещё есть возможность выйти в плей-офф. Мы должны объединиться и подумать о следующей игре с Хорватией», — приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

    Бельгия сыграет с Хорватией 1 декабря. На данный момент она имеет 3 очка и занимает 3-е место в группе F. В прошлом туре «дьяволы» проиграли Марокко 0:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия не оставит шансов уругвайцам
  • Португалия — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Уверенная виктория англичан?
  • Уэльс — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Летучий голландец» пробьется в море плей-офф
  • Нидерланды — Катар. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Завтра в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уэльс — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Нидерланды — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иран — США
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Сенегал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торонто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры