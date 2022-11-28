Мартинес: Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность

Главный тренер сборной Бельгииподелился мыслями перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией.

«В команде есть напряжение, и это нормально. Игроки уже давно играют вместе. Это как в семье: если в ней нет напряжённости или разногласий, то это потому, что у вас нет эмоций. Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность.

У нас ещё есть возможность выйти в плей-офф. Мы должны объединиться и подумать о следующей игре с Хорватией», — приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

Бельгия сыграет с Хорватией 1 декабря. На данный момент она имеет 3 очка и занимает 3-е место в группе F. В прошлом туре «дьяволы» проиграли Марокко 0:2.