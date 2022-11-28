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    В сборной Бразилии вспышка вирусной инфекции. Алиссон и еще три игрока изолированы от команды

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    В расположении сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции, сообщает GOAL.

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    Голкипер Алиссон и полузащитник Лукас Пакета накануне не тренировались из-за симптомов гриппа.

    Ранее заболевание выявили у вингера Антони, который тоже был изолирован от остальной команды.

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    • Скорее всего, эти футболисты не сыграют в предстоящем матче против Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2022.

    Матч Бразилия — Швейцария пройдет 28 ноября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, лидер сборной Бразилии Неймар пропустит матч против Швейцарии и Камеруна из-за травмы голеностопа.

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