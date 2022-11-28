В сборной Бразилии вспышка вирусной инфекции. Алиссон и еще три игрока изолированы от команды

В расположении сборнойпроизошла вспышка вирусной инфекции, сообщает GOAL.

Голкипер Алиссон и полузащитник Лукас Пакета накануне не тренировались из-за симптомов гриппа.

Ранее заболевание выявили у вингера Антони, который тоже был изолирован от остальной команды.

Скорее всего, эти футболисты не сыграют в предстоящем матче против Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2022.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет 28 ноября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Напомним, лидер сборной Бразилии Неймар пропустит матч против Швейцарии и Камеруна из-за травмы голеностопа.