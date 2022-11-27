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    Руни: Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, как нужно изменить состав англичан перед игрой с Уэльсом.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом во вторник.

    Для того, чтобы не пройти квалификацию, потребовалось бы почти чудо, поэтому это прекрасная возможность уделить несколько минут игрокам, которые до сих пор редко привлекались к игре.

    Возглавляет список Фил Фоден. Мне показалось очень странным, что Фоден не вышел на замену в матче против сборной США. Технически, он лучший футболист, который есть в Англии.

    На матч с Уэльсом я бы также вывел Мейсона Маунта и пригласил Калвина Филлипса, если он будет в форме, и в противном случае Джордана Хендерсона», — приводит Talk Sport слова Руни.

    Матч между сборными Англии и Уэльса пройдет 29 ноября.

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