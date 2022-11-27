Руни: Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом

Бывший нападающийи сборной Англиирассказал, как нужно изменить состав англичан перед игрой с Уэльсом.

«Гарету Саутгейту нужно внести изменения к игре с Уэльсом во вторник.

Для того, чтобы не пройти квалификацию, потребовалось бы почти чудо, поэтому это прекрасная возможность уделить несколько минут игрокам, которые до сих пор редко привлекались к игре.

Возглавляет список Фил Фоден. Мне показалось очень странным, что Фоден не вышел на замену в матче против сборной США. Технически, он лучший футболист, который есть в Англии.

На матч с Уэльсом я бы также вывел Мейсона Маунта и пригласил Калвина Филлипса, если он будет в форме, и в противном случае Джордана Хендерсона», — приводит Talk Sport слова Руни.

Матч между сборными Англии и Уэльса пройдет 29 ноября.