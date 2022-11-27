The Times: Месси перейдет в МЛС в 2023 году

Нападающий ПСЖблизок к переходу в «Интер Майами», сообщает The Times

По данным источника, аргентинец перейдет в МЛС летом следующего года и возглавит список самых высокооплачиваемых футболистов лиги.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца сезона. В январе он сможет вести переговоры с другими клубами.

В 19 матчах ПСЖ текущего сезона Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач с учетом всех турниров.

На данный момент Месси находится на чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины, где в двух матчах забил 2 гола и отдал ассист.