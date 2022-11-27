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    • The Times: Месси перейдет в МЛС в 2023 году
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    The Times: Месси перейдет в МЛС в 2023 году

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    Нападающий ПСЖ Лионель Месси близок к переходу в «Интер Майами», сообщает The Times.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По данным источника, аргентинец перейдет в МЛС летом следующего года и возглавит список самых высокооплачиваемых футболистов лиги.

    Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца сезона. В январе он сможет вести переговоры с другими клубами.

    В 19 матчах ПСЖ текущего сезона Месси забил 12 голов и отдал 14 результативных передач с учетом всех турниров.

    На данный момент Месси находится на чемпионате мира в Катаре со сборной Аргентины, где в двух матчах забил 2 гола и отдал ассист.

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