Херардо Мартино: Пока у Мексики сохраняются шансы, будем пытаться выйти в плей-офф

Главный тренер сборной Мексикиподвел итоги матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2).

«Потеря Андреса Гуардадо в первом тайме стала для нас тяжелым ударом, хотя вышедший на замену Эрик Гутьеррес сыграл хорошо.

Пока у нас сохраняются шансы, будем пытаться выйти в плей-офф. Нам нужно забить минимум три гола в матче с Саудовской Аравией», — сказал Херардо Мартино ESPN.

После этого матча Аргентина занимает 2-е место в группе C с 3 очками в активе. Мексика располагается на последнем 4-м месте (1 очко).

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.