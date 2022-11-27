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    Херардо Мартино: Пока у Мексики сохраняются шансы, будем пытаться выйти в плей-офф

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    Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино подвел итоги матча ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2).

    Херардо Мартино
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    Херардо Мартино

    «Потеря Андреса Гуардадо в первом тайме стала для нас тяжелым ударом, хотя вышедший на замену Эрик Гутьеррес сыграл хорошо.

    Пока у нас сохраняются шансы, будем пытаться выйти в плей-офф. Нам нужно забить минимум три гола в матче с Саудовской Аравией», — сказал Херардо Мартино ESPN.

    После этого матча Аргентина занимает 2-е место в группе C с 3 очками в активе. Мексика располагается на последнем 4-м месте (1 очко).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдут 30 ноября.

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