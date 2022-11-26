Тен Хаг попросил «МЮ» подписать зимой Гакпо или Леау вместо Роналду

во время зимнего трансферного окна будет искать замену, с которым расторгли контракт.

По данным ESPN, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг попросил руководителей клуба подписать зимой игрока на замену португальцу.

В шорт-лист футболистов, за которыми наблюдает «Юнайтед», входят вингер ПСВ Коди Гакпо и Рафаэл Леау из «Милана».

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб оценивает Гакпо в сумму около 50 миллионов евро, но надеется, что капитан останется хотя бы до конца сезона.

23-летний Леау сыграл важную роль во взятии «Миланом» Скудетто. В 42 играх за «россонери» он забил 14 голов. Недавно он продлил контракт до 2026 года.