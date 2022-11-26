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    Мартино: Мы сделаем все, чтобы Мексика победила Аргентину

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    Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино рассказал, чего ждет от предстоящего матча против Аргентины.

    Херардо Мартино
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    Херардо Мартино

    Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022. Игра состоится 26 ноября, начало — в 22:00 по московскому времени.

    «Готов ли я отобрать последний шанс на победу на ЧМ у Месси? Мексика должна победить, мы сделаем все, чтобы Мексика победила. Другого ответа нет.

    Я знаю, где я родился. Я могу рассказать вам, в какой больнице я родился, в каком году я родился, описать вам мой родной город в Аргентине — но мне нужно сделать невозможное, чтобы Мексика победила. Я не могу cделать ничего другого.

    Те, кто играл с Лионелем [Месси], говорят одно и то же: сможем ли мы остановить его или нет, будет в большей мере зависеть от того, будет ли у него плохой день, чем от того, что мы можем сделать, чтобы его остановить.

    Однако нам всегда нужно готовиться к тому, что Месси покажет свою лучшую версию. Мы никогда не можем предполагать, что, возможно, он этого не сделает, потому что много раз случалось, что из 90 минут ему было достаточно пяти, чтобы решить исход игры.

    Когда мы увидели, что Аргентина попала в нашу группу, мы даже не представляли, какой сценарий будет нас ждать.

    Пейзаж после нашей игры с Польшей и поражения Аргентины от Саудовской Аравии изменился. Даже если раньше Аргентина не казалась нам ключевым соперником, теперь она таким стала, и именно так мы будем подходить к игре.

    Если мы не добьемся положительного результата, это очень сильно усложнит нам жизнь, а если мы это сделаем, то сможем выйти в следующий раунд», — сказал тренер Reuters.

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