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    Уэльс будет серьезно настроен на матч с Англией, уверен Грилиш

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    Нападающий сборной Англии Джек Грилиш рассказал, чего ждет от матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 с Уэльсом.

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    «У Уэльса очень хорошие игроки. Они будут биться не только из-за гордости.

    В их мыслях они не выбыли из игры, им еще предстоит сыграть, и они все еще могут пройти квалификацию. Это будет трудно для них, но шанс есть.

    У нас есть несколько дней на подготовку. Все в наших руках», — приводит RTE слова Грилиша.

    Сборная Англии сыграет с Уэльсом во вторник, 29 ноября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

    После двух игр англичане занимают 1-е место в группе В (4 очка). Уэльс расположился на последней, четвертой, позиции (1 очко).

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