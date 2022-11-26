Уэльс будет серьезно настроен на матч с Англией, уверен Грилиш

Нападающий сборной Англиирассказал, чего ждет от матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 с Уэльсом.

«У Уэльса очень хорошие игроки. Они будут биться не только из-за гордости.

В их мыслях они не выбыли из игры, им еще предстоит сыграть, и они все еще могут пройти квалификацию. Это будет трудно для них, но шанс есть.

У нас есть несколько дней на подготовку. Все в наших руках», — приводит RTE слова Грилиша.

Сборная Англии сыграет с Уэльсом во вторник, 29 ноября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

После двух игр англичане занимают 1-е место в группе В (4 очка). Уэльс расположился на последней, четвертой, позиции (1 очко).