Уэльс будет серьезно настроен на матч с Англией, уверен Грилиш

«У Уэльса очень хорошие игроки. Они будут биться не только из-за гордости.
В их мыслях они не выбыли из игры, им еще предстоит сыграть, и они все еще могут пройти квалификацию. Это будет трудно для них, но шанс есть.
У нас есть несколько дней на подготовку. Все в наших руках», — приводит RTE слова Грилиша.
Сборная Англии сыграет с Уэльсом во вторник, 29 ноября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
После двух игр англичане занимают 1-е место в группе В (4 очка). Уэльс расположился на последней, четвертой, позиции (1 очко).