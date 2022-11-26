Экс-арбитр АПЛ о пенальти в матче Португалия — Гана: Нельзя защищать то, чему нет оправдания. Это ошибка — 100 процентов

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
На 65-й минуте в ворота сборной Ганы был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
«Защитник четко играет в мяч, а потом Роналду касается его спины и падает, спровоцировав контакт.
Это не вина судьи — он вынес решение на поле. ВАР, по моему мнению, должен был вмешаться и пригласить судью к монитору.
Это страшно, должен сказать. Я просто поражен. Я обычно на стороне судей, но поддержать такое я не могу. Нельзя защищать то, чему нет оправдания.
Пенальти должны были отменить. Судья должен был подойти к монитору и посмотреть. Возможно, был какой-то технический сбой, о котором мы не знаем. Я просто не понимаю, почему его не отправили к монитору. Это ошибка — 100 процентов», -- приводит слова Дина Mirror.