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    Экс-арбитр АПЛ о пенальти в матче Португалия — Гана: Нельзя защищать то, чему нет оправдания. Это ошибка — 100 процентов

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    Бывший арбитр АПЛ Майк Дин прокомментировал назначение пенальти в матче Португалия — Гана на ЧМ-2022.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    На 65-й минуте в ворота сборной Ганы был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

    «Защитник четко играет в мяч, а потом Роналду касается его спины и падает, спровоцировав контакт.

    Это не вина судьи — он вынес решение на поле. ВАР, по моему мнению, должен был вмешаться и пригласить судью к монитору.

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    • Это страшно, должен сказать. Я просто поражен. Я обычно на стороне судей, но поддержать такое я не могу. Нельзя защищать то, чему нет оправдания.

    Пенальти должны были отменить. Судья должен был подойти к монитору и посмотреть. Возможно, был какой-то технический сбой, о котором мы не знаем. Я просто не понимаю, почему его не отправили к монитору. Это ошибка — 100 процентов», -- приводит слова Дина Mirror.

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