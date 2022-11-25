Месси тренировался индивидуально перед матчем с Мексикой

Нападающий сборной Аргентинынакануне не тренировался в общей группе, сообщает Marca.

Перед матчем с Мексикой капитан команды работал по индивидуальной программе, он сосредоточился на восстановительных упражнениях. У него имеются проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги, но примет участие во встрече.

Напомним, что Аргентина начала чемпионат мира с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2). Месси реализовал пенальти в начале встречи. Также он забил ещё один гол, который не был засчитан из-за положения «вне игры».

В следующем матче Аргентина сыграет с Мексикой. Игра состоится 26 ноября, начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.