ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс Де Лигт и Дейли БлиндНидерланды — Эквадор. Онлайн
  • 15:03
    • Иран вырвал победу у сборной Уэльса благодаря голу на девятой добавленной минуте
  • 19:14
    • «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» примут участие в турнире РПЛ в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Лосано: Сыграть против Месси — особенный момент

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Мексики Сборная Аргентины ЧМ-2022
    Полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано поделился ожиданиями перед матчем против сборной Аргентины.

    Ирвинг Лосано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ирвинг Лосано

    Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между командами состоится 26 ноября.

    «Нам предстоит прекрасное противостояние. Аргентина — лучшая в мире, в составе которой есть отличные футболисты, для меня таким является Лионель Месси.

    Все в их команде выступают за большие клубы. Они чувствуют ответственность за то, чтобы полностью выложиться на турнире.

    Мне нравится играть против лучших. Сыграть против Месси — особенный момент. Встретиться с ним лицом к лицу — это прекрасно.

    Результат матча Аргентины и Саудовской Аравии удивил. Саудовская Аравия сыграла в свою игру и все очень хорошо спланировала», — сказал игрока 90min.com.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия оперативно вскроет оборону американцев
  • Англия — США. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Быстрая реабилитация Аргентины?
  • Аргентина — Мексика. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Франция прибавит после перерыва
  • Франция — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия — США
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аргентина — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Франция — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Тунис — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Сакраменто Кингз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры