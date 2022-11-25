Лосано: Сыграть против Месси — особенный момент

Полузащитник сборной Мексикиподелился ожиданиями перед матчем против сборной Аргентины.

Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между командами состоится 26 ноября.

«Нам предстоит прекрасное противостояние. Аргентина — лучшая в мире, в составе которой есть отличные футболисты, для меня таким является Лионель Месси.

Все в их команде выступают за большие клубы. Они чувствуют ответственность за то, чтобы полностью выложиться на турнире.

Мне нравится играть против лучших. Сыграть против Месси — особенный момент. Встретиться с ним лицом к лицу — это прекрасно.

Результат матча Аргентины и Саудовской Аравии удивил. Саудовская Аравия сыграла в свою игру и все очень хорошо спланировала», — сказал игрока 90min.com.