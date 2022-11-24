Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча сов шестом туре группового этапа Кубка России.

«На матче со "Спартаком" ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить.

Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное — победа. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один — победить.

Все три команды из нашей группы уже продолжают выступление в Кубке России. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Наша команда всегда ставит максимальные задачи, всегда хотим побеждать и пытаемся подняться как можно выше в любом турнире.

Расклад у нас один — нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента, донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты. Задача изначально стояла и перед выездом в Воронеж, что нужно обязательно побеждать.

Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия. Понимаем, что будет непросто, сложно. Самое важное — отдать все силы игре, чтобы добиться хорошего результата и победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.