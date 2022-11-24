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    Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России

    Футбол Зенит Спартак
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в шестом туре группового этапа Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «На матче со "Спартаком" ждем полный стадион. При наших болельщиках хотим добиться хорошего результата, победить.

    Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное — победа. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счетом, покажет игра. Задача номер один — победить.

    Все три команды из нашей группы уже продолжают выступление в Кубке России. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Наша команда всегда ставит максимальные задачи, всегда хотим побеждать и пытаемся подняться как можно выше в любом турнире.

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    • Расклад у нас один — нужна только победа. Футболисты это прекрасно понимают. По поводу разницы и регламента, донесем до игроков и объясним, какие возможны варианты. Задача изначально стояла и перед выездом в Воронеж, что нужно обязательно побеждать.

    Должны сделать то, что мы хотим, для этого нужно приложить все усилия. Понимаем, что будет непросто, сложно. Самое важное — отдать все силы игре, чтобы добиться хорошего результата и победы», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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