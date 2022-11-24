ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Япония — ГерманияДневник ЧМ-2022. Японская сенсация, возвращение тики-таки и хорватская тоска
  • 18:03
    • Уругвай и Южная Корея оформили очередную безголевую ничью на ЧМ
  • 18:25
    • Роналду выйдет на поле с первых минут в матче с Ганой на ЧМ
  • 14:56
    • Сборная Швейцарии обыграла Камерун благодаря голу одноклубника Головина
  • 14:37
    • Роналду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
  • 14:25
    • «Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов клуба
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос: Мотивация на матч со «Спартаком» очень сильная

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Зенит Спартак Фонбет Кубок России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Бразилии
    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Спартаком».

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября.

    «Мотивация очень сильная. Это заключительная игра года, после неё мы отправляемся на каникулы, уезжаем домой.

    Очень хочется уехать домой счастливыми и с хорошим результатом. Поэтому это даёт дополнительный стимул и мотивирует нас тренироваться ещё более усиленно.

    Может ли сборная Бразилии выиграть ЧМ-2022? Этот чемпионат мира уже показывает много сюрпризов — как, например, вчерашняя игра Японии и Германии.

    Возлагаем очень большие надежды на нашу сборную, на её игроков. Она мотивированна и сконцентрирована на победе. Есть очень хорошие игроки, безусловно.

    Надеемся, мы повторим этот успех, и я, безусловно, болею за свою сборную», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».

    Сборная Бразилии дебютирует на мундиале 24 ноября, в матче с Сербией. Ознакомиться с прогнозом на матч можно по ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Селесао» стартуют с комфортной победы
  • Бразилия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Сможет ли Гана шокировать Португалию?
  • Португалия — Гана. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Англия оперативно вскроет оборону американцев
  • Англия — США. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Завтра в 23:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бразилия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия — США
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Тунис — Австралия
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры