Дуглас Сантос: Мотивация на матч со «Спартаком» очень сильная

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча с московским

Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября.

«Мотивация очень сильная. Это заключительная игра года, после неё мы отправляемся на каникулы, уезжаем домой.

Очень хочется уехать домой счастливыми и с хорошим результатом. Поэтому это даёт дополнительный стимул и мотивирует нас тренироваться ещё более усиленно.

Может ли сборная Бразилии выиграть ЧМ-2022? Этот чемпионат мира уже показывает много сюрпризов — как, например, вчерашняя игра Японии и Германии.

Возлагаем очень большие надежды на нашу сборную, на её игроков. Она мотивированна и сконцентрирована на победе. Есть очень хорошие игроки, безусловно.

Надеемся, мы повторим этот успех, и я, безусловно, болею за свою сборную», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».

Сборная Бразилии дебютирует на мундиале 24 ноября, в матче с Сербией. Ознакомиться с прогнозом на матч можно по ссылке.