Дембеле считает Жиру ключевым игроком сборной Франции

Нападающий сборной Франциизаявил, что его партнер по сборнойключевой игрок команды.

«Каждый раз, когда его вызывали, пока я был здесь, он был на ведущих ролях. Для него очень важно достичь рекорда Анри.

Мы надеемся, что он забьет как можно больше мячей.

С тех пор, как я его знаю, он был отличным парнем, который разговаривает со всеми. У него тоже есть опыт, и он побеждал везде, где был.

Он ключевой человек в нашей команде», — цитирует Дембеле L'Équipe.

Напомним, что сборная Франции в первом матче группового этапа чемпионата мира обыграла Австралию (4:1). Следующий матч французы проведут 26 ноября с Данией.