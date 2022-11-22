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    Сборная Франции разгромила Австралию

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    Сборная Франции разгромила сборную Австралии (4:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    На 9-й минуте матча австралийская сборная открыла счет. Отличился нападающий команды Крейг Гудвин.

    На 27-й минуте сборная Франции сравняла счет. Гол на счету Адриена Рабьо.

    Спустя всего 5 минут хозяева вышли вперед. Отличился нападающий команды Оливье Жиру.

    Во втором тайме французы увеличили свое преимущество. Сначала Килиан Мбаппе на 68-й минуте матча сделал счет 3:1.

    Спустя 3 минуты игрового времени Оливье Жиру оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа D
    Франция — Австралия 4:1
    Голы: 0:1 Крейг Гудвин (9'), 1:1 Адриен Рабьо (27'), 2:1 Оливье Жиру (32'), 3:1 Килиан Мбаппе (68'), 4:1 Оливье Жиру (71') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар (Жюль Кунде, 89'), Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Тео Эрнандес, 13'), Орельен Чуаэми (Юссуф Фофана, 77'), Адриен Рабьо, Усман Дембеле (Кингсли Коман, 77'), Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру (Марку Тюрам, 89') Австралия: Крейг Гудвин (Гаранг Куол, 74'), Митчелл Дюк (Джейсон Каммингс, 56'), Мэтью Леки, Райли Макгри (Авер Мабиль, 73'), Аарон Муй, Джексон Ирвайн (Киану Баккус, 85'), Азиз Бехич, Кай Роулес, Гарри Суттар, Натаниэль Аткинсон (Милош Дегенек, 85'), Мэтью Райан Предупреждения: Митчелл Дюк (55'), Джексон Ирвайн (80'), Аарон Муй (90 + 5')

    После первого матча группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Франции занимает 1-ю строчку. Австралия располагается на последней 4-й позиции.

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