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    Тренер Коста-Рики: Сборная Испании превосходит нас, но не на семь голов

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    Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес объяснил крупное поражение своей команды от Испании (0:7) в матче 1-го тура чемпионата мира в Катаре.

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    «Испания владела мячом, она была великолепна и провела превосходный матч. Этим объясняется поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли им играть, они забрали его у нас очень быстро.

    Испания была намного сильнее нас, и они превосходят нас, но реальная разница в классе не равна семи голам. Сегодня — да, но в целом — нет.

    Я немного разочарован, потому что у меня были другие ожидания. Но нам нужно быстро забыть ситуацию, которая сложилась в матче с Испанией.

    Я, со своей стороны, должен быть очень точным в том, что говорю, чтобы команда больше не падала духом», — приводит Marca слова Суареса.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).

    В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с Японией, обе встречи пройдут 27 ноября.

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