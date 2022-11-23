Тренер Коста-Рики: Сборная Испании превосходит нас, но не на семь голов

«Испания владела мячом, она была великолепна и провела превосходный матч. Этим объясняется поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли им играть, они забрали его у нас очень быстро.
Испания была намного сильнее нас, и они превосходят нас, но реальная разница в классе не равна семи голам. Сегодня — да, но в целом — нет.
Я немного разочарован, потому что у меня были другие ожидания. Но нам нужно быстро забыть ситуацию, которая сложилась в матче с Испанией.
Я, со своей стороны, должен быть очень точным в том, что говорю, чтобы команда больше не падала духом», — приводит Marca слова Суареса.
Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).
В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с Японией, обе встречи пройдут 27 ноября.