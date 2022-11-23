Тренер Коста-Рики: Сборная Испании превосходит нас, но не на семь голов

Главный тренер сборной Коста-Рикиобъяснил крупное поражение своей команды от Испании (0:7) в матче 1-го тура чемпионата мира в Катаре.

«Испания владела мячом, она была великолепна и провела превосходный матч. Этим объясняется поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли им играть, они забрали его у нас очень быстро.

Испания была намного сильнее нас, и они превосходят нас, но реальная разница в классе не равна семи голам. Сегодня — да, но в целом — нет.

Я немного разочарован, потому что у меня были другие ожидания. Но нам нужно быстро забыть ситуацию, которая сложилась в матче с Испанией.

Я, со своей стороны, должен быть очень точным в том, что говорю, чтобы команда больше не падала духом», — приводит Marca слова Суареса.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).

В следующем туре испанцы сыграют со сборной Германии, костариканцы встретятся с Японией, обе встречи пройдут 27 ноября.