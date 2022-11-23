Мюллер: Начинать с поражения — нелепо, но оно не было незаслуженным

Полузащитник сборной Германиивысказал мнение о поражении от сборной(1:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Я чувствую, что мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.

Начинать с поражения — нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.

Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными — поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально.

Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь», — цитирует игрока Bayern & Germany.