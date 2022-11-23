Модрич может завершить карьеру в случае победы Хорватии на ЧМ

Полузащитник сборной Хорватииподелился планами на будущее.

Футболист отметил, что может завершить карьеру в случае победы хорватской сборной на чемпионате мира. Сейчас Модричу 37 лет.

«Я все еще чувствую себя хорошо, когда играю в футбол. Я здесь, на чемпионате мира, чтобы продолжать играть, продолжать наслаждаться футболом.

Я не думаю о том, что может произойти позже. Я еще не принял решения по этому поводу, я здесь для того, чтобы провести хороший турнир. Посмотрим, что будет дальше.

Если мы выиграем, тогда, возможно, я завершу карьеру.

Мы всегда выкладываемся по полной, когда носим эту майку, и я надеюсь, что болельщики довольны нами. Мы сделаем все, что в наших силах», — приводит слова Модрича Real Madrid News.