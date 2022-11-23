Митрюшкин: На ЧМ-2022 болею за сборную Германии

Голкипер «Химок»рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

«Если честно, времени не так много, чтобы следить за чемпионатом мира. Не успеваю смотреть игры.

На этом мундиале я поддерживаю сборную Германии. Там играет мой любимый вратарь — Мануэль Нойер.

Считаю немцев одними из фаворитов на титул этого чемпионата. Мне близка немецкая школа вратарей, их философия игры в футбол.

Еще за сербов буду болеть, там играет мой хороший друг — Страхиня Павлович. Мы с ним в "Монако" пересекались. Сдружились с ним там, до сих пор общаемся. Буду переживать за него и сборную Сербии!», — приводит слова Митрюшкина Sport24.