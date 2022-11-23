Гончаренко об уходе Урунова: Если игрок не подчиняется, у него начинаются проблемы со мной

Главный тренер «Урала»рассказал подробности ухода из команды узбекского полузащитника

В октябре «Урал» и Урунов разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

«Между нами никого конфликта не было. Понятно, что вам хочется разжечь огонь, вам не сам футбол интересен. В футболе важна и тренировочная работа, и тренерская работа, когда ты можешь футболиста привести к какому‑то результату.

Если говорить про Остона, то надо понимать, что футбол — это командный вид спорта. Нужно подчиняться командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока начинаются проблемы со мной. Надо понимать свою роль и что‑то делать.

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Повторюсь, что никакого конфликта не было. Остон сам себя накрутил. Он решил, что его не включили в заявку на матч с "Сочи". Ему там кто‑то написал в социальных сетях. Потом он прибежал к нам. Своими непонятными действиями он сам снял себя с этой игры.

Мы решили, что ему нужно найти новую команду, к тому же на его позиции у нас в клубе была очень высокая конкуренция. Мы расстались нормально. Никаких проблем», — сказал белорусский специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Урунов выступал в России за «Уфу» и «Спартак». .VrezNews1 /football/2022/11/16/ivanov/