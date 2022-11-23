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    Гончаренко об уходе Урунова: Если игрок не подчиняется, у него начинаются проблемы со мной

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал подробности ухода из команды узбекского полузащитника Остона Урунова.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    В октябре «Урал» и Урунов разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

    «Между нами никого конфликта не было. Понятно, что вам хочется разжечь огонь, вам не сам футбол интересен. В футболе важна и тренировочная работа, и тренерская работа, когда ты можешь футболиста привести к какому‑то результату.

    Если говорить про Остона, то надо понимать, что футбол — это командный вид спорта. Нужно подчиняться командным интересам. Если этого не происходит, то у этого игрока начинаются проблемы со мной. Надо понимать свою роль и что‑то делать.

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    Повторюсь, что никакого конфликта не было. Остон сам себя накрутил. Он решил, что его не включили в заявку на матч с "Сочи". Ему там кто‑то написал в социальных сетях. Потом он прибежал к нам. Своими непонятными действиями он сам снял себя с этой игры.

    Мы решили, что ему нужно найти новую команду, к тому же на его позиции у нас в клубе была очень высокая конкуренция. Мы расстались нормально. Никаких проблем», — сказал белорусский специалист, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Ранее Урунов выступал в России за «Уфу» и «Спартак». .VrezNews1 /football/2022/11/16/ivanov/

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