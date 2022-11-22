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    Оздоев: Еще зимой решил, что уйду из «Зенита»

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    Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, почему не стал продлевать контракт с «Зенитом».

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал, потому что он был осознанным.

    Лето у меня и так прошло отлично. Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще осознанный выбор, что я уйду из "Зенита", сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов.

    Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Однако выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

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    • Что касается "Зенита" — я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат. Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. "Зенит" — это номер один в плане всего», — приводит слова Оздоева Sport24.

    В текущем чемпионате Турции Оздоев провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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