Оздоев: Еще зимой решил, что уйду из «Зенита»

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк»рассказал, почему не стал продлевать контракт с

«Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал, потому что он был осознанным.

Лето у меня и так прошло отлично. Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще осознанный выбор, что я уйду из "Зенита", сделал еще в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов.

Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Однако выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.

Что касается "Зенита" — я провел там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало все, чтобы у команды был прекрасный результат. Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали все, чтобы мы стали лучшим клубом страны. "Зенит" — это номер один в плане всего», — приводит слова Оздоева Sport24.

В текущем чемпионате Турции Оздоев провел 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.