Бразильский журналист: «Коринтианс» хочет, чтобы Юри Алберто остался в клубе

Бразильский журналист Бруно Кассусси рассказал о желании «Коринтианса» выкупить у «Зенита» нападающего Юри Алберто.

Арендное соглашение Алберто с «Коринтиансом» рассчитано до лета 2023 года.

«Коринтианс хочет, чтобы Юри Алберто остался в клубе. Проблема сейчас — это деньги. Непонятно, будут ли они у клуба, чтобы выкупить футболиста. Но такое желание у "Коринтианса" точно есть, так что переговоры с "Зенитом" об этом будут.

Вариант с включением в трансфер Юри Алберто вингера Педро? Педро всего 16 лет, он сможет поехать в Россию, только когда ему исполнится 18. Это очень важный игрок для молодежной сборной Бразилии и для "Коринтианса" в будущем.

Поэтому более реален вариант при котором Манутан и Иван все‑таки будут выкуплены "Зенитом", а Юри Алберто за счет этих средств уже на постоянной основе будет взят Коринтиансом», — сказал Кассусси, слова которого приводит «Матч ТВ».

Юри Алберто забил 11 мячей в 28 матчах за «Коринтианс».