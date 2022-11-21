ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч чемпионата мира Мундиаль набирает обороны. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 14:00
    • Ван Бронкхорст уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    Бразильский журналист: «Коринтианс» хочет, чтобы Юри Алберто остался в клубе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка
    Бразильский журналист Бруно Кассусси рассказал о желании «Коринтианса» выкупить у «Зенита» нападающего Юри Алберто.

    Юри Алберто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Алберто

    Арендное соглашение Алберто с «Коринтиансом» рассчитано до лета 2023 года.

    «Коринтианс хочет, чтобы Юри Алберто остался в клубе. Проблема сейчас — это деньги. Непонятно, будут ли они у клуба, чтобы выкупить футболиста. Но такое желание у "Коринтианса" точно есть, так что переговоры с "Зенитом" об этом будут.

    Вариант с включением в трансфер Юри Алберто вингера Педро? Педро всего 16 лет, он сможет поехать в Россию, только когда ему исполнится 18. Это очень важный игрок для молодежной сборной Бразилии и для "Коринтианса" в будущем.

  • Юри Алберто заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»
  • Читайте по теме

    • Поэтому более реален вариант при котором Манутан и Иван все‑таки будут выкуплены "Зенитом", а Юри Алберто за счет этих средств уже на постоянной основе будет взят Коринтиансом», — сказал Кассусси, слова которого приводит «Матч ТВ».

    Юри Алберто забил 11 мячей в 28 матчах за «Коринтианс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иран шокирует сборную Англии в первом туре ЧМ-2022?
  • Англия — Иран. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Нидерланды стартуют с победы?
  • Сенегал — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • США и Уэльс могут обойтись малым
  • США — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Англия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сенегал — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч США — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мексика — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры