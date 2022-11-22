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    Гончаренко высказался после победы над ЦСКА в Кубке России

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями и мыслями после победы команды в матче 5-го тура Кубка России над московским ЦСКА. «Шмели» выиграли по пенальти (5:4).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Надо сказать спасибо команде и болельщикам, которые пришли поддержать нас в столь морозный вечер. Это немаловажно было, потому что мы понимаем, что ЦСКА — один из лидеров. Понимали, что будет давление и какие-то моменты у наших ворот. Вопрос был в том, как мы с этим справимся.

    Если в первом тайме было много моментов, когда мы проигрывали подборы и легко давали играть ЦСКА в центре поля, то во втором тайме мы эту ситуацию немного изменили, игра выровнялась. Возможно, в какой-то мере она даже проходила с нашим преимуществом.

    В конце концов благодаря прекрасному стадиону мы дотянули до пенальти, выиграли эту серию и, наверное, доставили много радости и эмоций нашим болельщикам.

    Хотелось бы перебросить мостик в следующий год: чтобы наши болельщики приходили на каждый матч, и тогда, наверное, команда будет играть с таким азартом в каждом матче», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

    С 11 очками «Урал» возглавил группу D. В следующем туре команда сыграет с «Торпедо».

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