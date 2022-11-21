Гакпо: Мы должны продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором

Нападающий сборной Нидерландовподелился впечатлениями после победы над Сенегалом 1:0 в матче 1-го тура чемпионата мира. На его счету победный мяч.

«Мы получили положительные эмоции. Мы долго искали хорошие моменты и здорово, что сумели их найти. Конечно, приятно забить гол. Я видел, как Френки де Йонг хорошо открылся, и понял, что должен ускориться. В такие моменты понимаешь: если сможешь ударить по мячу сейчас, вратарь, скорее всего, совершит ошибку.

Безусловно, нам есть над чем задуматься. Мы недостаточно остро действовали с мячом. Мы можем играть гораздо лучше. Сложилось ощущение, что нам комфортно владение Сенегала. Мы должны проанализировать всё должным образом и продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором», — приводит слова Гакпо NOS.nl.