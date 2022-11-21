ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПоляризующая фигура. Любите его или ненавидьте, Бензема будет не хватать на ЧМ-2022
  • 21:00
    • Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала в матче ЧМ-2022
  • 18:13
    • Сборная Англии забила шесть мячей Ирану на ЧМ-2022, у Сака и Тареми дубли
  • 22:30
    • Бучневич — вторая звезда недели в НХЛ
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» уступил «Барысу» в гостях
    Все новости спорта

    Гакпо: Мы должны продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Сенегала Сборная Нидерландов
    Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился впечатлениями после победы над Сенегалом 1:0 в матче 1-го тура чемпионата мира. На его счету победный мяч.

    Коди Гакпо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо

    «Мы получили положительные эмоции. Мы долго искали хорошие моменты и здорово, что сумели их найти. Конечно, приятно забить гол. Я видел, как Френки де Йонг хорошо открылся, и понял, что должен ускориться. В такие моменты понимаешь: если сможешь ударить по мячу сейчас, вратарь, скорее всего, совершит ошибку.

    Безусловно, нам есть над чем задуматься. Мы недостаточно остро действовали с мячом. Мы можем играть гораздо лучше. Сложилось ощущение, что нам комфортно владение Сенегала. Мы должны проанализировать всё должным образом и продемонстрировать лучшую игру в матче с Эквадором», — приводит слова Гакпо NOS.nl.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция сразу заявит свои права
  • Франция — Австралия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Аргентина забьет Саудовской Аравии больше пяти мячей?
  • Аргентина — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • В дерби «армейских» команд у ЦСКА будет больше шансов?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Урал — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мексика — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марокко — Хорватия
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Чикаго Булз — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры