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    Стало известно, кто заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроком, который заменит Карима Бензема в окончательном составе на чемпионат мира в Катаре.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    Ранее стало известно, что у Бензема диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.

    По информации испанского издания Marca, в ближайшее время в расположение французской сборной прибудет нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

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    • В текущем сезоне Марсьяль провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

    Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.

    Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.

    26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

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