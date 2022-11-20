Стало известно, кто заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

Антони Марсьяль Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что у Бензема диагностирована травма мышцы левого бедра. Футболист получил повреждение на тренировке сборной Франции в Катаре 19 ноября.
По информации испанского издания Marca, в ближайшее время в расположение французской сборной прибудет нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.
В текущем сезоне Марсьяль провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.
Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября.
26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.