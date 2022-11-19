Глебов о капитанстве в матче с Таджикистаном: Маленько удивился, была небольшая гордость

Полузащитник сборной Россиирассказал о своих эмоциях, когда узнал, что будет капитаном в матче с Таджикистаном (0:0).

«Узнал, что буду капитаном, только когда приехали на стадион.

Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняй со словами: "О, капитан идет". Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел.

Маленько удивился. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал.

Повязка не повлияла на мое поведение во время матча. Я в каждом матче стараюсь своим примером, отдачей, работой все показывать», — приводит слова Глебова Sport24.

В воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с командой Узбекистана. Встреча состоится в Ташкенте, начало — в 15:00 мск.