Нападающий «Интера» Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентиныне сыграет на чемпионате мира-2022, сообщила пресс-служба «альбиселесте».

Нападающий «Интера» был исключен из заявки сборной Аргентины из-за травмы.

Ему на замену в национальную команду был вызван полузащитник «Атланта Юнайтед» Тиаго Алмада. На счету 21-летнего аргентинца всего одна игра за национальную команду в карьере.

Напомним, что ранее из-за травмы сборную Аргентины покинул нападающий «Фиорентины» Нико Гонсалес, которого заменил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.