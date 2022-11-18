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    «Барселона» расстанется с двумя игроками зимой

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    «Барселона» в январе расстанется как минимум с двумя игроками, утверждают испанские СМИ.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует отпустить Мемфиса Депая.

    Скорее всего, контракт с нидерландским форвардом будет расторгнут.

    Кроме того, руководство «Барсы» готово рассмотреть продажу Эктора Бельерина.

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    • При этом отмечается, что некоторых футболистов «Барселона» не планирует продавать, даже несмотря на то, что к ним есть серьезный интерес со стороны других клубов. В первую очередь, это касается Френки де Йонга.

    Напомним, в начале ноября защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

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