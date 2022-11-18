«Барселона» расстанется с двумя игроками зимой

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб планирует отпустить Мемфиса Депая.
Скорее всего, контракт с нидерландским форвардом будет расторгнут.
Кроме того, руководство «Барсы» готово рассмотреть продажу Эктора Бельерина.
При этом отмечается, что некоторых футболистов «Барселона» не планирует продавать, даже несмотря на то, что к ним есть серьезный интерес со стороны других клубов. В первую очередь, это касается Френки де Йонга.
Напомним, в начале ноября защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры.