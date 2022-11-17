Макрон о критике ЧМ-2022 в Катаре: Не думаю, что спорт должен быть политизирован

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать ситуацию вокруг чемпионата мира в Катаре.

Ранее политическое руководство Катара неоднократно подвергалось критике за позицию в отношении ЛГБТ, прав человека и обращение с рабочими-мигрантами.

«Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране.

Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире.

Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения», — сказал Макрон, слова которого приводит RMC Sport.