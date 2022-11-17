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    Макрон о критике ЧМ-2022 в Катаре: Не думаю, что спорт должен быть политизирован

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    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не политизировать ситуацию вокруг чемпионата мира в Катаре.

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    Ранее политическое руководство Катара неоднократно подвергалось критике за позицию в отношении ЛГБТ, прав человека и обращение с рабочими-мигрантами.

    «Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране.

    Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире.

    Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения», — сказал Макрон, слова которого приводит RMC Sport.

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