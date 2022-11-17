Глушаков о матче с Таджикистаном: Нужно посмотреть, на что мы способны

Полузащитник «Химок»поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными

«Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом. Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Таджикистан — Россия

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.