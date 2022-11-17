Аршавин: Россия — однозначный фаворит в матче с Таджикистаном

Бывший капитан сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с

«Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду.

Буду ли я смотреть? Как пойдет. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что еще делать, если у России пока есть только такие соперники», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Таджикистан — Россия

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.