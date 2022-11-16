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    Семак: «Зенит» вышел в таком составе, что было больше недопонимания, чем обычно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездную победу над «Факелом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Разные бывают матчи. Где‑то нужно больше подсказывать, где‑то меньше. Мы сегодня вышли в таком составе, что было больше недопонимания, чем обычно. Стартовый состав сыгран, а сегодня изменений было много достаточно. Подсказок было больше, может быть.

    Я думаю, все сыграли в свою силу, неплохо. По первому тайму были недочеты касаемо игры на позициях. Но по желанию и движению вопросов не было. Ребята достойно сыграли, победили в непростой ситуации.

    В плане количества игроков у нас ресурс был небольшой, но линия обороны справилась уверенно во главе с нашим единственным центральным защитником Чистяковым. Все вышедшие на замену помогли. В такой настоящей кубковой игре мы добились заслуженной победы.

    Где Клаудиньо максимально полезен? Я думаю, его футбольный интеллект позволяет ему быстро адаптироваться к любой позиции на поле. Он играл и в тройке, и второго полузащитника, и в атакующей группе.

    В центре он больше с мячом, более активен и более заметен. На фланге если, то его тянет в центр — ближе к игре и мячу. Он сыграл хорошо.

    Два матча осталось в этом году: с "Црвеной Звездой" и со "Спартаком". Конечно, здесь нас интересует и состояние игроков, и качество нашей игры. Так как группа игроков будет отсутствовать, может быть, посмотрим кого‑то с ближайшего резерва.

    А дальше будем готовиться к Кубку. Он для нас также важен. Продолжаем борьбу. Думаю, что в один или второй путь мы попали.

    Неизвестно, где будет легче. В верхнем пути есть право на ошибку, в нижнем — нет. Это сложный вопрос. Надо стараться побеждать в каждом матче, а там уже что заслужим, то и получим», — сказал Семак «Матч ТВ».

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