Кришито объявил о завершении карьеры

Доменико Кришито Фото: globallookpress.com
«Большое спасибо, "Торонто", за эти шесть прекрасных месяцев. Я и моя семья наслаждались временем, проведенным в этом невероятном городе, и с первого дня мы чувствовали себя частью этой великой семьи.
Для меня настало время вернуться домой и подумать на тем, чем я займусь в будущем», — цитирует игрока пресс-служба клуба МЛС.
Напомним, с 2011 по 2018 год Кришито выступал за «Зенит», в составе которого дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз — Кубок России.
Также футболист известен по выступлениям за сборную Италии, «Ювентус» и «Дженоа».