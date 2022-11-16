Кришито объявил о завершении карьеры

, в последнее время игравший за «Торонто», объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает пресс‑служба канадской команды.

«Большое спасибо, "Торонто", за эти шесть прекрасных месяцев. Я и моя семья наслаждались временем, проведенным в этом невероятном городе, и с первого дня мы чувствовали себя частью этой великой семьи.

Для меня настало время вернуться домой и подумать на тем, чем я займусь в будущем», — цитирует игрока пресс-служба клуба МЛС.

Напомним, с 2011 по 2018 год Кришито выступал за «Зенит», в составе которого дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз — Кубок России.

Также футболист известен по выступлениям за сборную Италии, «Ювентус» и «Дженоа».