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    Назван клуб с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2022

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    Немецкая «Бавария» стала лучшим клубом мира по числу футболистов, которые отправились на чемпионат мира-2022 в Катаре.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    Мюнхенцы делегировали на мундиаль 17 игроков команды.

    По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 15 представителей будет у катарского «Аль-Садда», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Чемпионат мира по футболу ФИФА стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября. В матче-открытия сборная Катара, хозяйка турнира, встретится с командой Эквадора. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

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