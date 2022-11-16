Назван клуб с наибольшим количеством игроков на ЧМ-2022

«Бавария» Фото: globallookpress.com
Мюнхенцы делегировали на мундиаль 17 игроков команды.
По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 15 представителей будет у катарского «Аль-Садда», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более футболистов.
Чемпионат мира по футболу ФИФА стартует в ближайшее воскресенье, 20 ноября. В матче-открытия сборная Катара, хозяйка турнира, встретится с командой Эквадора. Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.