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    Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

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    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал свое непопадание в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Прошлый сезон был тяжелым из-за травм и адаптации к новому клубу и новому городу. Я посвятил себя, свое тело и душу выздоровлению и возвращению к тому, чтобы чувствовать себя так, как всегда, руководствуясь целями и амбициями, которые всегда ставлю перед собой.

    К счастью, я могу сказать, что в этом сезоне я снова чувствую себя самим собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за великий клуб в таком великом городе, как Париж.

    Чемпионат мира? Конечно, это была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома.

    Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе — ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки.

    Это то, что я чувствую, и я хотел поделиться этим со всеми вами. Спасибо вам за поддержку. Впереди еще много задач и целей. Скоро увидимся. Желаю вам всего наилучшего. Вперед, Испания!» — написал Рамос. в своем Instagram.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Отметим, что в списке вызванных на ЧМ испанских игроков также не оказалось вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

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